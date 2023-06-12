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Siyaset İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican'ın ardından şoke eden bir istifa daha
Siyaset

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican'ın ardından şoke eden bir istifa daha

Yeniakit Publisher
2023-06-12 17:07:00 - 2023-06-12 17:15:54
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Ahat Andican'ın ardından şoke eden bir istifa daha

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partideki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

6'lı masa ile birlikte İYİ Parti'nin 2023 seçiminde yaşadığı hezimet, terör sevicilerle ittifak eden Meral Akşener'e pahalıya patyladı.

Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican'ın ardından, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali de istifa ettiğini duyurdu.

Küçükali, "Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük." dedi.

İstifasını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Emine Küçükali, şu ifadeleri kullandı:

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim.
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Partiden aynı gün istifa eden Andican da "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır." ifadelerini kullanmıştı.

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