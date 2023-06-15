Türkiye'nin geride bıraktığı tarihi seçimlerden sonra hükümet sorunları çözmek için kolları sıvayıp göreve başlarken muhalefette kriz her geçen gün büyüyor.

CHP ve İyi Parti başta olmak üzere tüm muhalif cephede değişim rüzgarları eserken genel başkanlar bu değişim çağrısına karşı direniyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan isimler olsa da yeterli ivme kazanılamazken İyi Parti'de istifa krizi var.

Kurulduğu günden itibaren sayısız çalkantı yaşayan İyi Parti'de sular durulmuyor.



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İyi Parti'de yaşanan krizler ve istifa furyası

Partinin FETÖ'cülerin güdümüne girdiği gerekçesiyle yaşanan ilk krizlerden sonra istifa furyası ve ayrılıklar başladı.

Daha sonra gelen, Millet İttifakı projesi, 6'lı masa ve burada yaşanan krizler, HDP ve CHP ile olan iş birliği ve son olarak da seçim hezimeti...

Bu krizler her defasında partiden kurucularını ve birçok üyesini kopardı.

Parti yönetiminde belirli isimler değişse de tatmin edici bir değişim yaşanmayan partide istifalar art arda geldi.

İyi Parti'de istifa furyası devam ediyor

70 kurucu istifa etti

200 kişilik bir kurucular kurulu üyesi ile yola çıkan İyi Parti'de bu süreçte aralarında; Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu, Ahat Andican, Aytuy Çıray, Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok, Aydın Tümen, Suat Çağlayan, Hayrettin Barut, Hediye Akdere, İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, Mahmut Bozkurt, Mustafa Erdem, Özcan Yeniçeri, Emine Küçükali, Yusuf Halaçoğlu, Çiğdem Özer'in de bulunduğu 70 kurucu üye istifa etti.

Bu krizler sonrasında ise parti üyesi binlerce kişi istifa ederek parti ile yollarını ayırdı.