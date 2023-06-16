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Siyaset İyi Parti’de flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak
Siyaset

İyi Parti’de flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-16 11:58:00 -
İyi Parti’de flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak

İyi Parti’de kurultay öncesi liste tartışması yaşandığı belirtiliyor. Parti kaynakları, “çarşaf liste içerisine blok liste yerleştirileceğini ve Meral Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini” iddia etti.

İyi Parti’de kurultay öncesi liste tartışması yaşandığı belirtiliyor. Parti kaynakları, “çarşaf liste içerisine blok liste yerleştirileceğini ve Meral Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini” iddia etti.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis haberine göre, son yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında üyelerin “blok liste” yönünde görüş bildirmesine karşın partinin kurultaya “çarşaf listeyle” gireceği öğrenildi. Bazı parti kurmayları ise 2020’de yapılan 2. Olağan Kurultay’da olduğu gibi “çarşaf liste içerisine blok liste yerleştirileceğini ve bu şekilde Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini” iddia ediyor.

Söz konusu haberde aktarılana göre, bazı parti kaynakları, çarşaf listeyle seçime girilerek kararın delegelere bırakıldığı izlenimi verilse de bazı isimlerin üzerinin çizilmesi için görüşmeler yapılacağını ve Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini ileri sürüyor. Partide “gizli biat” sisteminin hâkim olduğu ve buna son verilmezse parti tabanının kaybedileceği eleştirisi yapılıyor.

 
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Yorumlar

Vatandaş11

Her zamanki şeytani taktik. Öncesinde CHP de sıkça uygulanmıştır.

milliyetciler hala burdamı

secim zamanı parti başkanınıza yapılan hakartelere rağmen masadan kalkıp oturmasına rağmen halada duruyormusunuz miliyetciler ordamısnız hala ordaysanız değiştirin merali o zaman
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