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Aktüel İYİ Parti üyelerinden Azerbaycan'a gönüllü askerlik başvurusu
Aktüel

İYİ Parti üyelerinden Azerbaycan'a gönüllü askerlik başvurusu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:23:20 -
İYİ Parti üyelerinden Azerbaycan'a gönüllü askerlik başvurusu

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları üzerine Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gönüllü askerlik başvuru dilekçesi verdi.

Beşiktaş'ta bulunan Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gelen grup adına açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını belirten Kavuncu, "Azerbaycan'ın güçlü bir devleti ve yeterli sayıda askeri var. Biz burada sembolik olarak bütün arkadaşlarımızla dilekçe vererek ihtiyaç halinde göreve hazır olduğumuzu Başkonsolosumuza ileteceğiz. Azerbaycan Ordusu oradaki tüm alçaklıkların altından kalkabilecek güçtedir. Nasıl dedelerimiz Çanakkale'de birlikte mücadele verdiyse bugün de her türlü desteğe hazır olduğunu, bütün Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu haykırmaya geldim." diye konuştu.

Kavuncu, saldırılarda sivillerin de hedef alındığını, hayatını kaybeden şehitler için üzüldüklerini ifade etti.

Gruptakiler, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile "Kardeş Ülke Azerbaycan'ın yanındayız" "İki Devlet Tek Millet" yazılı pankartlar taşıdı.

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