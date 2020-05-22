  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Aktüel

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “Sevdiklerimizden uzak olsak da gönüllerimiz bir olacak”

Kayseri(iha)-İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:04:10 -
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “Sevdiklerimizden uzak olsak da gönüllerimiz bir olacak”

Kayseri(iha)-İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Bu yıl Ramazan Bayramı’nda koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “Sevdiklerinizden uzak geçireceğiniz bu bayramda gönülleriniz ise bir olacak” ifadesinde bulundu.


Şahin mesajında, “11 ayın sultanı Ramazan ayını hüzünle geride bırakırken, mübarek Ramazan Bayramının tüm ulusumuza kutlu olmasını dilerim. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı