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İYİ Parti ittifak kararını açıkladı

24 Haziran seçimleri sonrası dip dalganın vurduğu İYİ Parti'den ittifak açıklaması geldi. Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
İYİ Parti ittifak kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde toplandı. Ayağından ameliyat geçirdiği için Genel Başkan Meral Akşener'in katılamadığı toplantı sonrası Kavuncu, basın açıklaması yaptı.

Kavuncu, ameliyatı başarılı geçen ve yarın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilecek Akşener'in bir hafta istirahat edeceğini belirtti.

İYİ Parti olarak önceliklerinin yerel seçimler olduğunu belirten Kavuncu, "Yerel seçimler için sahaya iniyoruz. Divanda almış olduğumuz karar doğrultusunda, 17 Eylül itibarıyla genel merkezin belirlediği komisyonlar, Türkiye'deki bütün illeri, ilçeleri tek tek ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Başkanlık Divanının tavsiyesi doğrultusunda hemen hemen bütün il başkanlıklarında istifaların gerçekleştiğini dile getiren Kavuncu, 17 Eylül'e kadar teşkilatlardaki yapılanmanın tamamlanmış olmasını ümit ettiğini belirtti.

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarının iddialı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Kavuncu, alacakları birçok il ve ilçe belediye başkanlıklarıyla, İYİ Partinin farkını, vizyonunu, çalışma arzusunu ve adaletini kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Kavuncu, bir basın mensubunun "Yerel seçimlerde İYİ Partinin bir ittifak yapıp yapmayacağı" sorusu üzerine, "İttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek başımıza seçime girip, bütün belediyeleri alacak şekilde organize oluyoruz. İttifakla alakalı herhangi çalışmamız yok, olmayacak da." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
  1. İYİ Parti
  2. Buğra Kavuncu
  3. Meral Akşener

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