İYİ Parti Çankırı ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. CHP ile ittifak yapan İYİ Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti Mersin, Isparta, Balıkesir, Niğde, Afyan ve Elazığ, Trabzon belediye başkan adayları açıklandı. Peki İYİ Parti Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Çankırı belediye başkan adayları 2019.

İYİ Parti, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi Millet İttifakı ile yerel seçimlere gitmek istiyor. Ancak Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi yerel seçimler için kapıyı kapatındaca CHP ile İYİ Parti arasında görüşmeler devam ediyor. İstanbul ve Ankara adaylığı konusunda İYİ Parti bu iki ili CHP'ye bıraktı. İStanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu olurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mansur Yavaş oldu. CHP ile İYİ Parti ilçe bazında ittifak görüşmelerine devam ederken bir yandan da İYİ Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı belli oldu. İYİ Parti Çankırı belediye başkan adayı Raif Oktay oldu. İYİ Parti Çankırı ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.

Çankırı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İrfan Dinç % 54.3

MHP adayı Hakkı Yalçın % 41.7

BBP adayı Şenol Şahin % 1.4

Elvidan belediye seçim sonuçları 2014

MH % 57

AK Parti % 40

Kurşunlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 29

CHP % 8

Atkaracalar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 40

Ilgaz belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 41

Kızılırmak belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 48

Şabanözü belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 36

AK Parti % 36

CHP % 25

Çerkeş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

BBP % 23

MHP % 17

Korgun belediye seçim sonuçları

AK Parti % 48

BBP % 48

Çankırı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.44

MHP % 19.98

İYİ Parti % 12.11

CHP % 6.36

SP % 1.11

HDP % 0.6