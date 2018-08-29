İyi karpuz nasıl seçilir?
Yazın en sevilen meyvelerinden biri olan karpuzu seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte karpuz seçerken dikkat etmeniz gerekenler...29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:08
KARPUZDAKİ RENK FARKLILIKLARI
Karpuzda bulunan sarı alanlar, karpuzun yere değdiği yerdir. Olgun karpuzlar, her zaman sarı, krem yada turuncu-sarı lekelere sahiptir. Beyaz olanları almamaya özen gösterin.
KAHVERENGİ LEKELER
Karpuz üzerindeki bu türden kahverengi lekeler, arıların birçok kez bu meyveye dokunduğu anlamına gelir. Bu karpuzun daha tatlı olması anlamına geliyor.
KARPUZUN ŞEKLİ
Çiftçilerin karpuzları cinsiyete göre ayırdıklarını biliyor muydunuz? Örneğin, büyük ve uzub karpuzlar 'erkek ' olanlardır ve daha sulu olurlar. Yuvarlak şekilli olanlar 'kız' olanlardır ve çok tatlıdırlar.
KARPUZUN BOYUTU
Ne en büyük ne de en küçük karpuzu seçmek gerekir. Ortalama boyda olanları tercih edin.
KARPUZUN SAPI
Karpuzun sapı eğer kurumuşsa bu olgunlaştığını gösterir. Eğer sap yeşilse, muhtemelen erken koparılmıştır.
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