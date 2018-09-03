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İyi ısınmak için...

Har vurup harman savuran ülkeler sokaklara dökülüyor. İbret almalıyız!

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:31
İyi ısınmak için...

Oturma odanızın sıcaklığının 20°C, yatak odanızın sıcaklığının ise 17°C’den fazla olmasına müsaade etmeyiniz. Odada 1°C’lik sıcaklık düşürme % 5’lik yakıt tasarrufu demektir.

  • Sadece kullandığınız odaları ısıtmanızda fayda var.

  • İhtiyacınız yoksa ısıtıcıyı açmayınız. Hafta sonları veya tatil günleri evinizden ayrılıyorsanız ısıtıcınızı veya kombinizi kapatınız. Boş daireyi ısıtmak israftır.

  • Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne kesinlikle eşya koymayınız. Sıcak hava hareketini önlemeyiniz. Aksi durumda, ısınmak için daha fazla enerji harcarsınız.

  • Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman ısının kaçmasını önlemek için perdelerinizi kapatınız. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını %25 oranında önler.

  • Perdeler radyatörlerin üzerini örtmemelidir.

  • Kış aylarında dış kapı ve pencereleri rastgele açmayınız. Dış kapı ve pencereleri açtığınız zaman hemen kapatmayı unutmayınız.

  • Kış aylarında pencereye güneş ışınları değdiği zaman perdeleri açınız. Bu durum güneş enerjisi ile evinizin ısınmasına yardımcı olur. Güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatınız.

  • Radyatör bağlantı borularının su sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediniz. Sızıntıları hemen tamir ediniz/ettiriniz.

  • Gündüzleri odanızı havalandırmak istediğinizde, bütün pencereleri aynı anda açınız. Odanızı yarım saat kadar havalandırdıktan sonra pencereleri tekrar kapatınız. Bu esnada ısıtıcınız da mutlaka kapalı olsun.

  • Pencerelerinizin camlarını mutlaka çift cam yaptırınız.

  • Bütün dış kapı ve pencerelerinizi hava sızdırmaz hale getiriniz. Zira havayı ısıtmaya gücünüz yetmez.

  • Radyatörlerinizin arkasına yansıtıcı koyunuz. Böylece radyatör başına yılda 6 dolar kazanırsınız. Alüminyum kaplı yalıtım levhası ile bunu sağlamanız mümkündür.

  • Güneşli havalarda pencerelerinizi temizleyiniz. Bu durum evinizin ısınmasına yardımcı olur.

  • Evinizde ısıtıcınızı çalıştırmadığınız zaman baca damperini kapalı tutunuz.

  • Isıtıcılar evdeki enerjinin %45’ini tüketir.

  • Kış aylarında radyatörün üzerine mermer ve çamaşır gibi herhangi bir malzeme kesinlikle koymayınız. Radyatörün üzerinde çamaşır kurutmayınız.

  • Kış aylarında odalarda kesinlikle çamaşır kurutmayınız. Odalarınız buhar içindeki zararlı gazlarla dolar.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:31
  1. ısınma
  2. ısınmada tasarruf

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