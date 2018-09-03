İyi ısınmak için...
Har vurup harman savuran ülkeler sokaklara dökülüyor. İbret almalıyız!03 Eylül 2018 Pazartesi 18:31
Oturma odanızın sıcaklığının 20°C, yatak odanızın sıcaklığının ise 17°C’den fazla olmasına müsaade etmeyiniz. Odada 1°C’lik sıcaklık düşürme % 5’lik yakıt tasarrufu demektir.
- Sadece kullandığınız odaları ısıtmanızda fayda var.
- İhtiyacınız yoksa ısıtıcıyı açmayınız. Hafta sonları veya tatil günleri evinizden ayrılıyorsanız ısıtıcınızı veya kombinizi kapatınız. Boş daireyi ısıtmak israftır.
- Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne kesinlikle eşya koymayınız. Sıcak hava hareketini önlemeyiniz. Aksi durumda, ısınmak için daha fazla enerji harcarsınız.
- Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman ısının kaçmasını önlemek için perdelerinizi kapatınız. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını %25 oranında önler.
- Perdeler radyatörlerin üzerini örtmemelidir.
- Kış aylarında dış kapı ve pencereleri rastgele açmayınız. Dış kapı ve pencereleri açtığınız zaman hemen kapatmayı unutmayınız.
- Kış aylarında pencereye güneş ışınları değdiği zaman perdeleri açınız. Bu durum güneş enerjisi ile evinizin ısınmasına yardımcı olur. Güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatınız.
- Radyatör bağlantı borularının su sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediniz. Sızıntıları hemen tamir ediniz/ettiriniz.
- Gündüzleri odanızı havalandırmak istediğinizde, bütün pencereleri aynı anda açınız. Odanızı yarım saat kadar havalandırdıktan sonra pencereleri tekrar kapatınız. Bu esnada ısıtıcınız da mutlaka kapalı olsun.
- Pencerelerinizin camlarını mutlaka çift cam yaptırınız.
- Bütün dış kapı ve pencerelerinizi hava sızdırmaz hale getiriniz. Zira havayı ısıtmaya gücünüz yetmez.
- Radyatörlerinizin arkasına yansıtıcı koyunuz. Böylece radyatör başına yılda 6 dolar kazanırsınız. Alüminyum kaplı yalıtım levhası ile bunu sağlamanız mümkündür.
- Güneşli havalarda pencerelerinizi temizleyiniz. Bu durum evinizin ısınmasına yardımcı olur.
- Evinizde ısıtıcınızı çalıştırmadığınız zaman baca damperini kapalı tutunuz.
- Isıtıcılar evdeki enerjinin %45’ini tüketir.
- Kış aylarında radyatörün üzerine mermer ve çamaşır gibi herhangi bir malzeme kesinlikle koymayınız. Radyatörün üzerinde çamaşır kurutmayınız.
- Kış aylarında odalarda kesinlikle çamaşır kurutmayınız. Odalarınız buhar içindeki zararlı gazlarla dolar.
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