Ivelin Popov Trabzonspor'a transfer olacak mı? Yıldız futbolcudan açıklama geldi

Yeniakit.com.tr- İlk kez Yeniakit spor servisinin duyurduğu ve Trabzonspor'un transfer etmeyi düşündüğü Spartak Moskova'da forma giyen Popov'dan Trabzonspor açıklaması geldi.

İşte Popov'un o açıklamaları:

"Evet Trabzonspor'un temsilcileriyle görüştüm. İki kulüp arasında anlaşma yapıldı ama şartlar beni tatmin etmedi ve o yüzden teklifi kabul etmedim. Ama şimdi ne yapacağımı bilemiyorum şimdilik Rusya'da kalmayı tercih ediyorum ama ilerki günlerde ne olur bilemiyorum'' ifadelerini kullandı.

Bulgar medyası ise Popov'un Rostov'a transfer olmasının an meselesi olduğunu yazdı.

İşte o haberimiz;

https://www.yeniakit.com.tr/haber/trabzonspordan-ivelin-popov-bombasi-574496.html

Kaynak:Yeniakit.com.tr