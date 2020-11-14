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Aktüel İTÜ MTAL, Çin'de düzenlenen çalıştaya katılacak
Aktüel

İTÜ MTAL, Çin'de düzenlenen çalıştaya katılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:14:14 -
İTÜ MTAL, Çin'de düzenlenen çalıştaya katılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Dördüncü Kuşak ve Yol Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı'na katılacak.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre lise, EİT Bilim Vakfı ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve ÇHC Bilim ve Teknoloji Birliği (CAST) iş birliğinde CAST Çocuk ve Gençlik Bilim Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda yer alacak.

​​​​​​​Çalıştay, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek.

İpekyolu güzergahındaki ülkeleri bir araya getiren etkinlik, kültürler arası alışverişi güçlendirmeyi, uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi ve yeniliğe ilham vermeyi amaçlıyor.

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), birçok ülkenin yer aldığı gençlik kampı etkinliğine, sağlık temasında "Kovid-19'a Karşı Korunma El Kitabı" projesiyle öğrenciler Kayra Koray Yılmaz, Halil Yusuf Solak, Şevval Zehra Kartal ve öğretmenleri Selin Sarıoğlu'nun danışmanlığında katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuruluşunun 2. yılında İTÜ MTAL'in birçok uluslararası etkinliğe katılarak Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti.

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