İttifak yapılırsa CHP bu illeri kaybedecek
CHP'nin yerel seçimlere yönelik yaptırdığı anket sonuçlarına göre, AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP 9 belediyeyi kaybedecek.10 Eylül 2018 Pazartesi 08:58
Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler hazırlıklarını yapmaya başladı.
AK PARTİ-MHP İTTİFAKI
Seçimler öncesi; AK Parti ile MHP arasında ittifak oluşturulacağı söylentileri siyasetin kulislerini hareketlendirdi.
CHP ise bölgesel olarak HDP ile ittifak yapmaya sıcak bakıyor.
Seçimler için çalışmalarını hızlandıran bir anket şirketine özel bir araştırma yaptırdı. Çıkan sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oldukça kızdırdı.
8 BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİYOR
Buna göre; AK Parti ile MHP yeniden ittifak yaparsa, CHP 8 belediyeyi kaybedecek. Bu sonuç, Kılıçdaroğlu için bir yıkım niteliğinde.
24 Haziran seçim sonuçlarına göre yapılan araştırmaya göre; Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ.
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