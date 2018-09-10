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İttifak yapılırsa CHP bu illeri kaybedecek

CHP'nin yerel seçimlere yönelik yaptırdığı anket sonuçlarına göre, AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP 9 belediyeyi kaybedecek.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:58
İttifak yapılırsa CHP bu illeri kaybedecek

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor.  Siyasi partiler hazırlıklarını yapmaya başladı.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Seçimler öncesi; AK Parti ile MHP arasında ittifak oluşturulacağı söylentileri siyasetin kulislerini hareketlendirdi.

CHP ise bölgesel olarak HDP ile ittifak yapmaya sıcak bakıyor.

Seçimler için çalışmalarını hızlandıran bir anket şirketine özel bir araştırma yaptırdı. Çıkan sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oldukça kızdırdı.

8 BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİYOR

Buna göre; AK Parti ile MHP yeniden ittifak yaparsa, CHP 8 belediyeyi kaybedecek. Bu sonuç, Kılıçdaroğlu için bir yıkım niteliğinde.

24 Haziran seçim sonuçlarına göre yapılan araştırmaya göre; Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 08:58
  1. Yalova
  2. Zonguldak
  3. Tekirdağ
  4. Sinop
  5. Hatay
  6. Giresun
  7. Eskişehir
  8. Burdur
  9. chp
  10. kemal kılıçdaroğlu
  11. ak parti
  12. mhp
  13. türkiye
  14. seçim

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