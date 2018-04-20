İTO'nun meclis başkanı belli oldu

Gelecek dört yıl görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini 14 Nisan Cumartesi günü seçen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, 20. Dönem Meclis Başkanlığı seçimini de dün gerçekleştirdi. İTO Meclis Salonu’nda saat 17.00’de başlayan seçimde Meclis Başkanlığı’na 144 oy alan Öztürk Oran seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları Veysi Cengiz Balçık ve Salih Sami Atılgan oldu. Meclis Katip Üyeliği koltuğuna ise Vildan Özcan oturdu.

230 ÜYE KATILDI

Meclis salonundaki oturum, İTO Meclisi’nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Yılmaz Cömert başkanlığında toplandı. Ardından Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı için oy kullanıldı. Meclis Başkanlığı için Öztürk Oran ve Mithat Yümlü ise 230 katılımcının 80 oyunu aldı. Oylama sonucunda Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Meclis Başkanı seçildi.

HEDEFİMİZ BU, İNANCIMIZ BU

Oylama sonrası Meclis’e hitap eden İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul iş dünyasının temsilcileri olarak önemli bir sorumluluk taşıyan 261 meclis üyemiz, bu salonda bir maratona çıkıyor. İnanıyoruz ki İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’yi büyütecek, bu ülkeyi ileri taşıyacak fikirlerin adresi olacaktır. Hedefimiz bu, inancımız bu” dedi. İTO’nun yeni Meclis Başkanı Öztürk Oran ise, “Bugün iş dünyasındaki istişarenin, ortak aklın, kardeşliğin simgesi olan İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nin Başkanlık divanı sizlerin teveccühüyle şekillenmiş oldu. Ben öncelikle bu görevi bizlere layık gören siz kıymetli Meclis Üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.