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İTO'nun 2023 beyin kadrosu belli oldu

Dün, Öztürk Oran’dan görevi devralan Şekib Avdagiç, yeni ekibiyle iş dünyasına cesaret verecek adımları atmak için yola koyuldu.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:17
İTO'nun 2023 beyin kadrosu belli oldu

261 işadamından oluşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, Meclis Başkanı’nı bugün seçecek. İTO Meclis Salonu’nda yapılacak seçimde Meclis Başkanı’nın yanı sıra Meclis Başkanlık Divanı da belirlenecek. Şekib Avdagiç, Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu 136 yıllık köklü  geçmişe sahip İTO’nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Avdagiç başkanlığında Oda’yı 2023’e taşıyacak olan İTO’nun 20. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.

BAŞKAN'IN MANİFESTOSU

Bizler 261 meclis üyesi olarak, makam hırkasını giymiş insanlarız.

Görevimiz büyük, sorumluluğumuz çok.

Türkiye hedefine doğru emin şekilde ilerliyoruz.

Bizler... Faiz prangasını üretim gücümüzle kırmak için buradayız.

Bizler… Yerli kaynaklarla beslenen yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak bakıyoruz.

İTO bizim için, iş dünyasına cesaret veren asırlık bir çınardır.

Bizim asli görevimiz üyelerimizi yüreklendirmektir.

Gündelik heveslerle yola çıkanlara, asırlık tecrübemizle karşı çıkıyoruz.

Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:17
  1. İstanbul
  2. Şekib Avdagiç
  3. İTO

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