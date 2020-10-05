İTO nedir? | İTO, İstanbul'da faaliyet gösteren ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin kayıt altına alındığı, sicillerinin tutulduğu bir kurumdur. Peki, İTO online işlemler nasıl yapılır?

İTO Başkanı kim?

Pek çok kişi İTO başkanının kim olduğunu araştırıyor. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'tir.

Şekib Avdagiç kimdir?

Şekib Avdagiç 1959 yılınca Bosna-Hersek Zenica'da dünyaya geldi. Almanya'nın Köln şehrinde ilkokul hayatına başlayan Şekib Avdagiç ardından eğitimini İstanbul'da sürdürdü. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olan Şekib Avdagiç 1988'de ise İstanbul Üniversitesi işletme fakültesi işletmecilik ihtisas programını derece ile tamamladı.

1990 yılında MÜSİAD'ın kuruculuğunu yapan Şekib Avdagiç, 2000 yılına kadar MÜSİAD genel başkan yardımcılığı yaptı.

2018 yılının nisan ayından bu yana Şekib Avdagiç İTO başkanlığı yapmaktadır.

İTO online işlemler

İTO’da işlem yapacak olanlar online işlemlerin olup olmadığını merak ediyor. İTO internet sitesinden online işlemler yapabilirsiniz. Online işlemler sayfasından aidat sorgulama/ödeme, faaliyet belgesi, dış ticaret belgesi, tescil başvuru sonucu sorgulama, tescil başvuru sonucu doğrulama ve vize sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

İTO ONLİNE İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ

İTO ticaret sicili işlemleri

İTO ticaret sicil belgesi sorgulatma ve randevu alma işlemlerini İTO internet sitesinden yapabilirsiniz. Ticaret sicil işlemleri için TIKLAYINIZ

İTO çalışma saatleri

İTO çalışma saatleri pandemi | Koronavirüs salgını sebebiyle kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri değişti. Bu sebeple pek çok kişi İTO’nun çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İTO 08.30-12,00 - 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak belirttiğimiz gibi pek çok kurum ve kuruluşun mesai saatlerinde değişiklik yaşandı. Bu sebeple 444 0 486 nolu telefondan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İTO iletişim

İTO iletişim bilgilerini araştıranlar hangi telefon numarasından bilgi alabileceklerini araştırıyor. İTO’ya 444 0 486 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.