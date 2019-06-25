0553 313 94 23

İtirafçı sanık sır perdesini açtı! İşte FETÖ’nün kodlamaları

Tokat’ta, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski asker olan sanık, ifadesinde örgütün kodlamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

25 Haziran 2019 Salı 13:13
İtirafçı sanık sır perdesini açtı! İşte FETÖ’nün kodlamaları

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı eski bir asker olan bir sanık, ifadesinde örgütün yapılanması ve kodlamalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan, telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" bulunduğu öne sürülen ve itirafçı olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.S. hakkında iddianame hazırlandı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında H.S'nin yargılanmasına başlandı.

Çeşitli isimler ve şifreler

İddianamede ifadelerine yer verilen H.S, örgütün bütün mesleklere ve kişi gruplarına kodlar verdiğini belirtti.

"Hakkı" isminin örgütün 2014 öncesinde hukuk birimine verdiği kod isim olduğunu anlatan H.S, "Hususi hizmetler, hususi öğrencilerin bulunduğu, bu öğrencilerle birebir ilgilenen ve görüşen, devir yapan, serdoktor, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu yapının genel adıdır. Yapılanma içinde eğitim danışmanına bağlıdır. 'Master', üniversitelerin meslek yüksekokulu mezunlarına astsubay olmalarını sağlayan birimdir. Örgütte 2014 yılından sonra mahrem yapı içinde oluşturulan birimdir" ifadesini kullandı.

"Doktora"nın üniversitelerin dört yıllık fakülte mezunlarının askeri okullara gönderilmesini takip eden birime verildiğini ifade eden H.S, "Mado"nun da hususi hizmetler içinde yer alan master ve doktora biriminin ortak adı olduğunu aktardı.

"Ümit" isminin ise hususi öğrencilerin ilgili öğretmenle periyodik görüşmelere gelmeyen ancak örgütten ayrılması istenmeyen hususi öğrencilerin aktarıldığı birim olduğunu belirten H.S, şu bilgileri verdi:

"Okulcu', askeri öğrencileri okul bazında takip eden kişidir. Sorumlu olduğu okuldaki öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve okul içindeki olayları en iyi bilen kişi konumundadır. 'Üstü çizilmek', cemaatten men edilmek, kovulmaktır. 'Kürşat', Kara Harp Okuluna, 'Kasım', Kara Astsubay Okuluna, 'Dursun', Deniz Harp Okuluna verilen kod isimlerdir. 'Polat', polis memurlarının, 'Zekai', infaz koruma memurlarının cemaatteki kod ismidir. 17/25 Aralık sürecinden sonra kod adı olarak grup abilerine 'Danışman', ev abilerine 'Sınıf başkanı', polislik sınavına girecek adaylara 'Fatih', hususi ilköğretim, lise ve doktora-master yapanlara da 'Bahçıvan' adı verilmiştir. 'Kırmızı', hukuk birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına, 'Mavi', polis birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına, 'Yeşil', asker birimindeki cemaat mensupları ve öğrenci olan çocuklarına verilen kod isimdir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:13
  1. Tokat
  2. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  3. FETÖ/PDY
  4. ByLock
  5. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde spor imkanı
    1. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler..
    2. Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam..
    3. Alev alan otomobilin içerisinde..
    4. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
    5. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
    6. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
    7. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
    8. İskele sahiline onlarca çöp kutusu..
    9. 2,5 aydır kayıp
    10. "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava..
    11. Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte..
    12. Ünal Karaman’dan tam gün mesai
    13. Yeşilyurt’ta 25. Kültür, Kiraz ve Spor..
    14. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    15. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    16. Yavuzeli’nde sinek istilası
    17. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    18. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    19. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    20. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    21. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli,..
    22. Almanya’da 2030’a kadar 7 bin şarj..
    23. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın..
    24. Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
    25. MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda..
    26. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu..
    27. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe..
    28. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Mayıs..
    29. Başkan İbil: “Sosyal medya kullanımı..
    30. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı