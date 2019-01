İtibarlarını tazelediler

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kazananlar ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü aldı. Ak Enerji ve LC Waikiki bu yıl üçüncü defa The ONE Awards ödülünü almaya hak kazandı. 32 kategoride verilen ödüllerden bazıları ve kazanan firmalar ise şunlar oldu:

-Binek Otomotiv Kategorisi: Renault

-Enerji Firmaları Kategoris: Ak Enerji

-Akaryakıt Kategorisi: Petrol Ofisi

-E-Ticaret Siteleri Kategorisi: Hepsiburada

-Giyim/Moda Kategorisi: LC Waikiki

-Kargo Şirketleri Kategorisi: Sürat Kargo

-Ayakkabı-Çanta Kategorisi: FLO ve Greyder

-Katılım Bankacılığı Kategorisi: Vakıf Katılım

-Hava Yolları Kategorisi: Pegasus