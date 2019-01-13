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İtibarlarını tazelediler

32 kategoride verilen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kazananlar ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü aldı.

13 Ocak 2019 Pazar 09:41
İtibarlarını tazelediler

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde kazananlar ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü aldı. Ak Enerji ve LC Waikiki bu yıl üçüncü defa The ONE Awards ödülünü almaya hak kazandı. 32 kategoride verilen ödüllerden bazıları ve kazanan firmalar ise şunlar oldu:

-Binek Otomotiv Kategorisi: Renault

-Enerji Firmaları Kategoris: Ak Enerji

-Akaryakıt Kategorisi: Petrol Ofisi

-E-Ticaret Siteleri Kategorisi: Hepsiburada

-Giyim/Moda Kategorisi: LC Waikiki

-Kargo Şirketleri Kategorisi: Sürat Kargo

-Ayakkabı-Çanta Kategorisi: FLO ve Greyder

-Katılım Bankacılığı Kategorisi: Vakıf Katılım

-Hava Yolları Kategorisi: Pegasus

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:41
  1. Marketing Türkiye
  2. AKADEMETRE
  3. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri
  4. Yılın İtibarlısı
  5. Ak Enerji
  6. The ONE Awards
  7. Renault
  8. Petrol Ofisi
  9. Hepsiburada
  10. Sürat Kargo
  11. FLO
  12. Greyder
  13. Vakıf Katılım
  14. Pegasus

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