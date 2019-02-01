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İtibar sömürücüleri sahtekârlık peşinde

İtibarlı şirketlerin isim ve logolarını kullanarak emek hırsızlığı yapanlara karşı amansız bir hukuki mücadele yürütülüyor. Marka hakkını ihlal ederek, mağduriyetlere neden olanları ağır cezalar bekliyor.

01 Şubat 2019 Cuma 12:22
İtibar sömürücüleri sahtekârlık peşinde

Ünlü şirketlerin ve markaların isimleri ile logolarını usulsüz olarak kullananlar yakın takipte. Marka danışmanlarınca bu tip eylemlere başvuranlar bir bir belirlenip adli makamlara bildiriliyor.

Taklitlere karşı önlem alınmalı

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, firmaları en çok rahatsız eden konulardan birinin de marka taklidi olduğuna işaret etti.

Taklitlere karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirten Yamankaradeniz, “Marka ve tasarım haklarını korumak için ilk etapta markalar ve tasarımlar tescil ettirilmeli. Çünkü gümrüklerde korunma hakkı bu şekilde elde edilebilir. Tabii ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde de tescil ettirilmeli ki ihtilaflarla karşı karşıya kalınmasın” diye konuştu.

“Mücadele edin

Yamankaradeniz, firmalara “Fikri hak ihlallerini ve rakiplerinizi takip edin. İstismarcılara karşı yılmadan, yorulmadan mücadele edin” uyarısı yaptı.

Acar: Marka tescili hayati önemde

İtibar Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar da isim ile logoyu korumak için alınması gereken ilk tedbiri marka tescili almak olarak açıkladı. Markanın tescil tarihinden itibaren 5-10 sene içerisinde kullanılması gerektiğini dile getiren Acar, “Tabii bir hak ihlali karşısında da derhal notere başvurulmalı. Hemen ardından durum savcılığa bildirilmeli” ifadelerini kullandı.

Bedeli ağır olabilir

Markayla ilgili ihtilafın mahkemece önemli görüleceğine; tüm yönleriyle ele alınacağına dikkat çeken Acar, “Burada davacının mağduriyetini gidermek için önlemler alınır. Davalının da ürünleri toplatılabilir, ağır para cezaları ödemesine hükmedilebilir. Cezayı genelde davanın boyutu ve davacı firmanın büyüklüğü tayin eder” şeklinde konuştu.

Önemli uyarı

Üreticilere ve yatırımcılara “Markayı tescil ettirmek yetmiyor, takip de önemli” diye seslenen Acar, ayrıca “Sıkıntılı hallerde marka ve patent vekilliği hizmeti veren şirketlerden yararlanılmalı. Çünkü bu şirketler arama tarama yapıyor ve istismarları ortaya koyuyor” tembihinde bulundu.

70 bin liralık ceza

Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesinin adını izinsiz kullanan dil okulu bayiliği veren bir şahıs, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce 20 bin TL manevi, 50 bin TL de maddi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Üniversite tarafından sunulan dava dilekçesinde Harvard’ın tanınmış bir marka olduğu kaydedilerek, “Davalı taraf Harvard adını kullanıp pek çok firmaya bayilik vererek haksız gelir elde ediyor” denilmişti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:22
  1. Destek Patent
  2. Kemal Yamankaradeniz
  3. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
  4. Harvard Üniversitesi
  5. Harvard
  6. İtibar Atölyesi
  7. Ertan Acar

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