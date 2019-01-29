İthalatta tarife kontenjanı

Net muhtevası bir kilogramı geçen ve hazır ambalajlarda muhafaza edilen konserve domateslerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, söz konusu ürünleri domates salçası üretiminde ham madde olarak kullanan sınai firmalara gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığının, "Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, net muhtevası bir kilogramı geçen ve hazır ambalajlarda muhafaza edilen konserve domateslerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, söz konusu ürünleri domates salçası üretiminde ham madde olarak kullanan sınai firmalara yapılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, 10 gün içinde Ticaret Bakanlığının internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Firmalara başvuruda talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat yapılmayacak.

Başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarı, açılmış tarife kontenjanı miktarından daha düşük olursa talepler aynen karşılanacak.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik olarak ithal lisansı düzenlenecek. Bu kapsamdaki lisanslar 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak ve süre uzatılamayacak.

İthal lisansında kayıtlı miktar kadar indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilecek. İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunlu olacak.