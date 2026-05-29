İtfaiye seferber oldu! Müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Bolu’da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yangında dairede hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu’da Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, evden yükselen yoğun dumanla fark edildi.
Dairede yaşayan Fahrettin Metyar’ın yaklaşık 3 gündür evde olmadığı öğrenilirken, apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında evde bulunan kedi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verdi ancak kedi kurtarılamadı.
Yangında evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.