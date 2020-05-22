İtfaiye ekipleri, mahsur kalan kuşun imdadına yetişti
İstanbul'un Beykoz ilçesinde futbol sahasının tellerine takılan kuşu, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
yeniakit.com.tr Olay, İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Bir kuş, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan futbol sahasının tellerine takılı kaldı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi.
İtfaiye erleri, ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kalan kuşu, sahanın tellerinden kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.