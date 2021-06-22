  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bursaspor’un teknik direktörü belli oldu
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Yasaklı verileri indirip paylaştı! Öğretmen gözaltına alındı
MSB: Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi başladı
Dünya İtalya'yı uyardılar: Karışmayın
Dünya

İtalya'yı uyardılar: Karışmayın

Libya Başkanlık Konseyi, kendisiyle koordinasyon içinde olmadan "ulusal diyalog forumu" düzenleme çalışması yapan İtalya'nın girişimini kınayarak, iç işlerine karışılmaması ikazda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 17:18:00 -
İtalya'yı uyardılar: Karışmayın

Libya Başkanlık Konseyi, kendisiyle koordinasyon içinde olmadan "ulusal diyalog forumu" düzenleme çalışması yapan İtalya'nın girişimini kınayarak, iç işlerine karışılmaması uyarısında bulundu.

Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, konuyla ilgili Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menkuş'a bir mesaj gönderdi.

Mesajda, Dışişleri Bakanlığının, İtalya Dışişleri Bakanlığının daveti doğrultusunda Başkanlık Konseyi ile önceden koordinasyon olmaksızın, İtalya topraklarında bir "ulusal diyalog forumu" düzenlemek için Libya'nın güneyinden (Fizan) bir heyet göndermeye hazırlandığının öğrenildiği belirtildi.

Konseyin mesajında İtalya'nın attığı bu adımın kınandığı kaydedilirken, forumun iptal edilmesi talep edildi.

Mesajda ayrıca Roma yönetimi, Libya'nın iç işlerine karışmaması ve devlet prensiplerine saygı göstermesi konusunda uyarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay