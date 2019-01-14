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İtalyanlar yazdı: Galatasaray onunla görüşüyor

İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kesin gelir diyemem ama Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:17
İtalyanlar yazdı: Galatasaray onunla görüşüyor

Fransa'nın Nice takımında forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olup olmayacağına ilişkin soruları yanıtlayan İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, "Kesin gelir diyemem ama Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta" açıklamasında bulundu.

Radyospor' da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Lorenzo di Caprio, "Şunu söyleyebilirim, Mario Balotelli yüzde kaç gelir gibi bir şey diyemem; fakat Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta" ifadelerini kullandı.

'Galatasaray İtalya'da çok konuşuluyor'

Di Caprio, "Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Galatasaray, Mino Raiola ile değişik konularda çok kez iletişim kurdu. Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile ilgilenen kulüpler olduğundan Galatasaray, İtalya transfer piyasasında çok konuşulan bir ekip oldu.

'Vieira onu istemiyor'

İtalyan santraforun kesinlik bu takımından ayrılacağını belirten Di Caprio, "Balotelli, Nice'den kesin olarak ayrılacak. Patrick Vieira onu istemiyor. Menajer Raiola bir çözüm arayışı içerisinde. Galatasaray, Balotelli'ye talip. Galatasaray güçlü ve özel bir kulüp. Raiola da oyuncusu için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Balotelli konusunda Galatasaray'ın şansı çok fazla" şeklinde konuştu.

'İyi bir sözleşme Balotelli'yi ikna eder'

Galatasaray'ın Balotelli'ye teklif edeceği rakamın transferde kilit rol oynayacağına dikkat çeken İtalyan gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir sözleşme Balotelli'yi ikna eder. Ben Galatasaray'dan 3.5 milyon euro talep edeceklerini düşünüyorum. Balotelli istikrarsız bir performansı olsa da potansiyeli olan bir oyuncu. Eğer Galatasaray'a gelirse çok şey kazandırabilir. Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Nice'de yıllık 3 milyon euro'dan fazla kazanıyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:17
  1. Galatasaray
  2. Balotelli

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