0553 313 94 23

İtalya'nın dev kulübünden Fenerbahçe'ye geliyor! Anlaşma sağlandı

İtalya medyasında yer alan haberlerde göre Milan'da top koşturan Zapata'nın sezon sonunda Fenerbahçe forması giyeceği ileri sürüldü.

22 Mart 2019 Cuma 14:22
İtalya'nın dev kulübünden Fenerbahçe'ye geliyor! Anlaşma sağlandı

Önümüzdeki sezon savunma hattıne bir yada iki transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Martin Skrtel'in durumuna göre hareket edecek olan Fenerbahçe gündemine Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı aldı. İtalyan basını Zapata'nın Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

İtalyan medyası duyurdu!

Milannews24, sezon sonunda Milan'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı stoper Zapata için Fenerbahçe iddiasını gündeme getirdi. Haberde Martin Skrtel ile sözleşme uzatma pazarlığını sürdüren Fenerbahçe'nin Zapata'ya yıllık 2 milyon dolardan 2 senelik bir teklif önerdiği ve Kolombiyalı yıldızın bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Zapata'yı transfer etmesi halinde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

(Futbol Arena)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:22
  1. Fenerbahçe
  2. Milan
  3. Zapata
  4. Cristian Zapata
  5. İtalya
  6. İtalya Serie A

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün müslüman işi olmadığını anladık
    1. Öldürülen milletvekilinin eşi: Terörün..
    2. IKBY, feribot faciasından dolayı yas..
    3. Edremit’te ‘Gençler Futbol Turnuvası’..
    4. ANFAŞ Spor Turkey Fuarı açıldı
    5. Bozkurt ve Bakıcı, Deryalaklılar..
    6. Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar..
    7. 7 hanelik köyde 14 kişi kaldı
    8. Beyazıt’taki otobüs kazasının şoförü..
    9. TCMB: "Finansal piyasalarda yaşanan..
    10. 1 Nisan öncesi kritik 'kış lastiği'..
    11. Muhittin Ataman: Batı, doğrudan..
    12. Binali Yıldırım, “İmamoğlu’nun..
    13. Avrupa otomotiv pazarı Şubat’ta azaldı
    14. Kayıp kahveci cinayete kurban gitmiş
    15. TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    16. Tepeyi park yapmak için çalışıyorlar
    17. Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’..
    18. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde..
    19. AK Parti'nin Konya Mitingi
    20. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde