İtalyan medyası duyurdu! İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü

Beşiktaş'la ilgili sürpriz transfer iddiası İtalya'dan geldi. İngiltere'de Watford forması giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş yönetiminin Okaka transferi için devreye girdiğini duyurdu.

Larin'in yerine Okaka!

2016 yılında Anderlecht'ten Watford'e transfer olan Okaka, geçtiğimiz sezon da yine Beşiktaş'la birlikte bazı Türk takımlarının gündemine gelmişti. İngiltere Premier Lig'de bu sezon Watford'de fazla forma şansı bulamayan ve sadece 1 maça çıkabilen Okaka, gözden çıkarıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Ocak ayında Larin'le yollarını ayırdıktan sonra Okaka için girişimlere başlayacak.