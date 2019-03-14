0553 313 94 23

İtalyan isimden Erdoğan itirafı: Onları yazmaları mümkün değil

İtalyan Gazeteci Ajansı muhabiri Giuseppe Didonna, Avrupa'daki birçok ülkenin Türkiye ve Erdoğan karşıtı bir kampanya yürüttüğünü açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:09
İtalyan isimden Erdoğan itirafı: Onları yazmaları mümkün değil

İtalyan Gazeteci Ajansı'nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna Avrupa'da yürütülen Türkiye ve Erdoğan karşıtı kampanyayı itiraf etti. Didonna, 'Avrupa’da, Türkiye ve Erdoğan'ı eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır' dedi.

Her fırsatta "demokrasi ve insan hakları" bahanesiyle ve "Türkiye ekonomisi çöküyor" yalanıyla algı operasyonu yapan Avrupa merkezli gazetelerin ne denli manipülatif çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan Gazeteci Ajansı’nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna, "Avrupa’da, Türkiye’yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır." dedi.

Sabah'ın haberine göre; İtalyan Gazeteci Ajansı'nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna Avrupa'da yürütülen Türkiye ve Erdoğan karşıtı kampanyayı itiraf etti.

Avrupa'nın algı operasyonu

Avrupa'nın Türkiye hakkındaki gerçekleri görmezden gelmek istediği ve manipülatif haberlerle algı operasyonu yapmak istediği, İtalyan gazeteci Didonna'nın sözleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

"Avrupa gerçek Türkiye'yi yazamaz"

Giuseppe Didonna "Avrupa'da, Türkiye'yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır. Örneğin burada, Avrupa ülkelerinin hiç birinde görmediğim, mülteciler için en iyi entegrasyon sistemi var. Ama bunu yazamazsınız, çünkü satmaz ve kimse de okumak istemez." dedi..

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:09
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Giuseppe Didonna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman Üniversitesi’nde ’Milletin Sesi Mehmet Akif’ paneli düzenlendi
    1. Batman Üniversitesi’nde ’Milletin Sesi..
    2. Ankesörlü telefon operasyonunda 3..
    3. Gaziantep Üniversitesi’nin öğretim..
    4. Kılıçdaroğlu: “Biz kavgadan yana..
    5. Bilkent Şehir Hastanesine bağlantı..
    6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tarakçı..
    7. 17 suçtan aranan şahıs yakalandı
    8. Uğurlu 10. kez Kayserispor maçında
    9. Suriyeliler için istihdam protokolü
    10. Büyükşehir’den sağlık semineri
    11. Erzurum’a 100 Bin turist bekleniyor
    12. İbrahim Üzülmez: "Oyuncularımla güzel..
    13. HDP'nin seçim afişleri "terör..
    14. PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza
    15. Selçuk Bayraktar açıkladı: Yerlilik..
    16. "Netanyahu'nun açıklamaları akıl ve..
    17. İdlib'de yaralanan 5 sivil tedavi için..
    18. Hakkari'de teröristlere ait 8 sığınak..
    19. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    20. "Derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye..
    21. Hulusi Akar'dan ABD ile kritik görüşme
    22. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    23. Akar ile Shanahan'ın görüşmesinde,..
    24. HDP'nin pankartı, üzerindeki bu yazı..
    25. Toyota'dan bahara özel "servis..
    26. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    27. "Son 30 yılın teröre katılımdaki en..
    28. Japonya, "Boeing 737 Max" uçuşlarını..
    29. Türk bilim insanlarından büyük müjde
    30. Dünyanın en iyi meslek hastalıkları..
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın