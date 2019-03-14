İtalyan isimden Erdoğan itirafı: Onları yazmaları mümkün değil

İtalyan Gazeteci Ajansı'nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna Avrupa'da yürütülen Türkiye ve Erdoğan karşıtı kampanyayı itiraf etti. Didonna, 'Avrupa’da, Türkiye ve Erdoğan'ı eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır' dedi.

Her fırsatta "demokrasi ve insan hakları" bahanesiyle ve "Türkiye ekonomisi çöküyor" yalanıyla algı operasyonu yapan Avrupa merkezli gazetelerin ne denli manipülatif çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan Gazeteci Ajansı’nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna, "Avrupa’da, Türkiye’yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır." dedi.



Sabah'ın haberine göre; İtalyan Gazeteci Ajansı'nın (AGI) Türkiye muhabiri Giuseppe Didonna Avrupa'da yürütülen Türkiye ve Erdoğan karşıtı kampanyayı itiraf etti.

Avrupa'nın algı operasyonu

Avrupa'nın Türkiye hakkındaki gerçekleri görmezden gelmek istediği ve manipülatif haberlerle algı operasyonu yapmak istediği, İtalyan gazeteci Didonna'nın sözleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

"Avrupa gerçek Türkiye'yi yazamaz"

Giuseppe Didonna "Avrupa'da, Türkiye'yi eleştirirseniz makalelerinizi satmanız o kadar kolaylaşır. Örneğin burada, Avrupa ülkelerinin hiç birinde görmediğim, mülteciler için en iyi entegrasyon sistemi var. Ama bunu yazamazsınız, çünkü satmaz ve kimse de okumak istemez." dedi..