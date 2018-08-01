İtalyan forvet, Beşiktaş'ın gözdesi

Negredo ve Vagner Love'den geçtiğimiz sezon istediği katkıyı alamayan Beşiktaş, forvet hattına yeni bir forvet eklemek istiyor.

FULHAM VE BEŞİKTAŞTAN TRANSFER YARIŞI

İtalya basınına göre Beşiktaş ve Premier Lig'e bu sene yükselen ve Fabri'yi transfer eden Fulham, Genoa'nın İtalyan forveti Lapadula ile ilgileniyor.

28 yaşındaki oyuncuyu Milan'dan 11 milyon Euro'ya transfer eden Genoa, golcü futbolcunun satış bedelini ise 15 milyon Euro olarak belirledi.

Haberde Genoa Başkanı Enrico Prezioisi'nin, Lapadula'yı satmaya sıcak baktığı ama 15 milyon Euro'dan daha az bir bedele ise satmayı düşünmediği belirtildi.