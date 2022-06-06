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Siyaset İtalyan Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı
Siyaset

İtalyan Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı

Türkiye'nin İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yinelediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 21:21:00 -
İtalyan Büyükelçi, bakanlığa çağrıldı

Türkiye'nin İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yinelediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022'de Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede ayrıca, terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

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