İtalyan basını duyurdu: Zaniolo, Udinese'de kalıyor
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Udinese'ye kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu Nicolo Zaniolo'nun geleceği netleşiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese yönetimi, sergilediği performansla yeniden çıkışa geçen İtalyan oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Galatasaray'ın İtalyan ekibi Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği başarılı futbolcu Nicolo Zaniolo için karar verildi. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Udinese'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun İtalyan ekibinde kalmaya devam edebileceği iddia edildi.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Udinese'nin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu bugün kullanmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Haberde, Udinese yönetiminin yeniden çıkış yakalayan 25 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istediği ve bu doğrultuda satın alma maddesini devreye sokmayı planladığı belirtildi.
İddiaya göre İtalyan kulübünün önünde iki farklı seçenek bulunuyor. Udinese'nin yaklaşık 9-10 milyon euro karşılığında Zaniolo'nun bonservisinin tamamını alabileceği, ayrıca yaklaşık yarı bedelle oyuncunun yüzde 50'lik haklarını satın alma seçeneğinin de bulunduğu kaydedildi.
Söz konusu seçeneğin tercih edilmesi halinde Zaniolo'nun kalan yüzde 50'lik haklarının Galatasaray'da kalacağı ifade edildi.