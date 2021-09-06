İtalyan asıllı Fransız aktör Jean Paul Belmondo hayatını kaybetti

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti.

Belmondo'nun ölüm haberi, avukatı tarafından yapıldı. Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı.

İtalyan asıllı Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'nun sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam etti. 1980'lerden beri Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasındaydı.