İtalya'da zafer Petrucci'nin - MotoGP'de sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'sini kazanan Mission Winnow Ducati takımından Petrucci, kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışı İtalya Grand Prix'sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun altıncı ayağı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Seyircisi önünde yarışan Danilo Petrucci, 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı. Bitiş çizgisini liderden 0.04 saniye sonra geçen Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez 2'nci, Petrucci'nin 0.3 saniye gerisindeki takım arkadaşı Andrea Dovizioso ise 3'üncü oldu. Puanını 115'e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 16 Haziran'da koşulacak.



- Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 88

4. Danilo Petrucci (İtalya): 82

5. Valentino Rossi (İtalya): 72

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