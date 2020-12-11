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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 761 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 761 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:09:27 -
İtalya'da son 24 saatte 761 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 761 artarak 63 bin 387'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 727 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 805 bin 873 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 690 bin 323'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 265'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 761 artarak, 63 bin 387'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artarak, 1 milyon 52 bin 163 oldu.

Bu arada, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Kovid-19'a yakalandığı açıklanan İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'ye yapılan testin hatalı olduğu ve Bakanın daha sonraki test sonuçlarının da negatif olduğu belirtildi.

Lamorgese, test sonucu pozitif çıktığı gerekçesiyle 7 Aralık akşamı yapılan Bakanlar Kurulunu da yarıda bırakarak, Başbakanlıktan ayrılmış ve kendini tecrit altına almıştı.

Bakan Lamorgese'ye yakın oturdukları için temaslı olabilecekleri gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de kendilerini tecride almıştı.

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