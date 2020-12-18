  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:37:27 -
İtalya'da son 24 saatte 674 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 627 bin 798'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 819’a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 67 bin 894'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 22 bin 272 artarak 1 milyon 226 bin 86 oldu.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalyan Hekimler Federasyonunun toplantısında, aşının etkisini baharda göstereceğini, bir süre daha virüsle yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Diğer yandan, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirmesinde, virüsün ülkede halen yaygın şekilde dolaşımda olduğu ve salgının etkisinin ülkenin çoğu yerinde devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü
Gündem

Eskişehir'de yerin 100 metre altından çıkıyor! Çinliler lületaşının peşine düştü

Eskişehir'de bulunan ocaklardan çıkarılan beyaz altın ya da diğer adıyla lületaşı için Çin dahil olmak üzere birçok ülke sıraya girdi...
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?
Gündem

Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşl..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay