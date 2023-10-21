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Aktüel İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!
Aktüel

İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-21 20:46:00 - 2023-10-21 20:47:21
İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!

İtalya'ya giden ünlü bir oyuncu olarak bilinen Can Yaman'ın skandalı: Herkes yaşananlara sitem etti. Hırsı "Yok artık!" dedirtti: Fotoğraf çekmek isteyen kişiye tepki çeken bir çıkış yaptı.

Türkiye'deki kariyerine ara verip İtalya'ya yerleşen ve şimdilerde Villa Comell Mare dizisinin ikinci sezon çekimleri için Sicilya'da olan Can Yaman, kendisini çeken bir hayranının elinden telefonu alıp yere fırlattı. Yaşananlarla ilgili olarak sosyal medyada yüzlerce kişi protesto ederken birçok kişiden olumsuz yorum yağdı! Bu hareketi ile ülkenin gündemine bomba gibi düştü!

Can Yaman hayranının telefonunu yere fırlattı

İŞTE DETAYLAR;

Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlattı. O anlar başka biri tarafından videoya alındı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu.Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan Can Yaman, Sicilya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir otomobilin içinde olan ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen bir hayranının telefonunu alıp fırlattı. O anlar başka biri tarafından videoya alındı. Can Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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