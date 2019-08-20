İtalya'da kriz büyüyor! Irkçı bakan hakkında flaş sözler

“AB, Matteo Salvini’ye haddini bildirmeli” diyen İspanyol haber portalı eldiario.es, “Bu utanmaz arlanmaz adam, AB'nin dört büyük ülkesinden biri olan İtalya’nın hükümet başkanı olmaya çok yakın” yorumunda bulundu.

İtalya'nın, Lega Partisi ve Beş Yıldız'ın oluşturduğu sağcı popülist hükümetin günleri sayılı. Başbakan Conte, bugün İtalyan Senatosu'na hitaben konuşacak; bunu erken seçim izleyebilir. Anketlere göre İslam ve göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin partisi, aşırı sağcı Lega en güçlü parti olabilir. Kimi köşe yazarları Avrupa'nın istikrarı için endişelenirken, diğerleri İslam karşıtı ve göçmen düşmanı Salvini'nin zaferinin kesin olmadığına inanıyor. “AB, Salvini'ye haddini bildirmeli” diyen İspanyol haber portalı eldiario.es ise, “Bu utanmaz arlanmaz adam, AB'nin dört büyük ülkesinden birinin hükümet başkanı olmaya çok yakın” yorumunda bulundu.

ELDIARIOS.ES: AB Salvini'ye haddini bildirmeli

AB, Salvini'nin yükselişini şu ana dek sadece izledi, diyor İspanya haber portalı eldiario.es:

“Bu utanmaz arlanmaz adam, AB'nin dört büyük ülkesinden birinin hükümet başkanı olmaya çok yakın. Ancak bu tehlikeye karşın AB'de kimse bu konuyu gündeme taşımak istemiyor. Bunun yerine [Salvini] görmezden geliniyor, yokmuş gibi yapılıyor ve İtalya, işler durumda kurumları olan güvenilir bir ortakmış gibi davranılıyor. ... Tercih edilen diğer strateji, temelde aynı fikirde olunduğu ama biçim üzerinde anlaşılamadığı açıklamasıyla onu sakinleştirmek. ... Birbirinden yıkıcı bu iki stratejinin sonuçları çok açık: Kimse kendisini engellemediği ve kendisine hak vererek çanak tutmaya devam ettiği için başımızdaki çıban her geçen gün giderek büyüyor.”

JOURNAL 21: Salvini karşıtı ittifakın ömrü uzun olmaz

Avrupa Komisyonu eski başkanı Romano Prodi, İtalya için bir 'Ursula koalisyonu' önerdi. Buna göre Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanı olması için oy veren partiler ittifak yapsın. Ancak İsviçre haber portalı Journal 21, Salvini karşıtı böyle bir ittifakın uzun ömürlü olmayacağını söylüyor:

“Sol kanat yine kaynıyor. Solun bir kısmı Beş Yıldız Hareketi ile uzlaşmak isterken diğer kısmı istemiyor. Beş Yıldız Hareketi de kendi içinde bölünmüş durumda. Akıl hocaları Beppe Grillo, sol partilerle olası bir birleşmeyi tartışmak üzere parti yönetimine pazar günü zirve çağrısı yapmıştı. İki blok da son aylarda birbirine öylesine düşman kesildi, birbirlerini öylesine hırpaladılar ki, aralarının aniden düzelmesi tuhaf kaçar. Bu türden bir ittifakın istikrarlı bir koalisyon olmayacağı kesin.”

DE VOLSKRANT: Akıllıca bir hamle değil

Hollanda gazetesi De Volksgrant, Salvini'nin İtalya'ya başbakan olma şansının geçtiğimiz günlerde azalmış olmasıyla teselli buluyor:

“Demokratik Parti ile Beş Yıldız'ın yakınlaşması, [erken seçim yanında] yeni bir seçenek doğurdu. Hükümet düşerse alternatif bir çoğunluk olacaktır. ... Üçüncü bir seçenekse Başbakan Conte'nin, kabinedeki kavganın bittiğini ve Lega ile Beş Yıldız'ın hükümete devam edeceklerini açıklaması olacaktır. ... Böyle bir hamle Salvini için benzersiz, inanılmaz bir itibar kaybı olur ama bunun alternatifi, yani Beş Yıldız ile Demokratik Parti koalisyonu, kendisi için çok daha büyük bir felaket anlamına gelir. Böyle bir durumda Batı Avrupa'nın bugüne kadar gördüğü en başarılı popülist, muhalefet sıralarına düşer ve buradan kalkma şansına bir daha ancak dört yıl sonra sahip olur. O zaman da popülaritesinden geriye ne kalacak, kimbilir!”

THE IRISH TIMES (IE): Aşırı sağcı hükümet neredeyse engellenemez

Salvini'nin en büyük şansı, diğer partilerin anlaşıp bir araya gelemeyecek olması, diyor İrlanda gazetesi The Irish Times:

“Beş Yıldız Hareketi'nin sosyal demokrat Demokratik Parti'li (PD) milletvekilleriyle parlamentoda hükümet için gerekli çoğunluğu elde etmeleri sayısal olarak mümkün. Ama böyle bir oluşum daha bir yıl önce reddedilmişti; bu da Salvini gibi hırslı biri için gecikmiş bir hediye olabilir. Lega'nın şu andaki popülaritesi ve partinin aşırı sağcı 'post-neo-faşist' partiler tarafından desteklenme olasılığı dikkate alındığında, Salvini'nin partisinin başını çektiği bir hükümeti uzun süre engellemek mümkün olmayacaktır. Bu partinin iktidara gelmesi, Avrupa için yeni bir zorluk, İtalya içinse tehlikeli olabilir.”

KOMMERSANT: AB'de birlik ve bütünlük tehlikede

Siyasetbilimci Sergey Utkin, Kommersant'taki yazısında Avrupa'nın icraatta bulunma yetisinin tehlikede olduğunu söylüyor:

“Salvini, AB'nin ana akım dış politikasının en parlak muhaliflerinden biri. Salvini yüksek sesle -her ne kadar değişen bir şey olmasa da- Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la didişiyor ve AB'de hiç sevilmeyen ABD Başkanı Trump ve Britanya Başbakanı Johnson'a iltifatlar yağdırıyor. ... Ancak AB'de önemli dış politika kararları, eskiden olduğu gibi şimdi de oybirliğiyle alınıyor. ... Potansiyel arabozucular şimdilik birçok meselede uzlaşıyı bozmamayı tercih etti. Ama AB Komisyonu ile kimi ülkelerin bildiğini okuyan hükümetleri arasındaki uçurum ortadan kaldırılmazsa, AB'nin dış politikadaki birlik ve bütünlüğünde koca bir gedik açılacaktır.”

KURIER: İtalya uçurumun eşiğinde

Avusturya Kurier gazetesi, İtalya'daki krizin önemli ekonomik sonuçları olabileceğini söylüyor ve AB'yi de suçluyor:

“Bunları daha önce de yaşadık sanki. Yunanistan'ın ardından bir kez daha Avro Bölgesi'nin güneyindeki bir üye ülke, mali uçurumun eşiğine geldi. Ve yine bir ülkenin siyasi seçkinleri, aptallıklarıyla ve korkaklıklarıyla bir krize neden oluyor. Brüksel'i ve AB'li devlet ve hükümet başkanlarını da bu durumdan muaf tutamayız. Sadece ekonomik açıdan bakıldığında bile aslında İtalya'nın (tıpkı Yunanistan gibi) Avro Bölgesi'ne alınmaması gerekirdi. ... Gerçek şu: Ya Avrupa Merkez Bankası'nın -ülkeyi bir patlamadan korusa da bütün Avrupa'yı felç eden- sıfır faiz politikasıyla geçinip gidilir, ya da nasıl biteceği bir muamma olan, yüzyılın en radikal reformları yapılır.”

CORRIERE DELLA SERA: Beceriksiz Lega karşıtları

Tarihçi Ernesto Galli della Loggia, İtalyan Corriere della Sera gazetesindeki yazısında, rakiplerinin Lega'yı barbar olarak adlandırmayı tercih etmesini basit buluyor:

“Barbarlar yayılırken, optimates [Antik Roma'da cumhuriyeti savunan aristokratlar] ne yapıyordu acaba? Demokrasinin kalesini korumak için nasıl bir mücadele içindeydiler? Savunma için hangi önlemleri almışlardı? ... Günümüz optimates kliği, yabani ve ezici bir gücü, denetlenemez bir dalga fikrini temsil eden 'barbarlar' lafını kullanarak kendi zaafiyetlerini, hasımlarıyla suç ortaklığına dönüşen beceriksizliklerini gizlemeye çalışıyor sanki.”