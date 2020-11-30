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Aktüel İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini aştı
Aktüel

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:55:36 -
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bini aştı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 672 artarak 55 bin 576'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 377 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı, 1 milyon 601 bin 554 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 788 bin 471'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 744'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 672 artarak 55 bin 576'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 23 bin 4 artarak 757 bin 507'ye ulaştı.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede son 1 ayda 800 bin 953 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve 12 bin 904 ölüm kaydedildiği bildirildi. Açıklamada, vakaların yaş ortalamasının 48 olduğu belirtildi.

Öte yandan, ülkede yaklaşan Noel Bayramı'nın hangi şartlarda ve salgın tedbirleriyle karşılanacağına yönelik tartışmalara, katıldığı bir televizyon programında değinen Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Bu Noel, diğerleri gibi olmayacak. Doğruyu söylemek gerekir." dedi.

Aldıkları kademeli önlemler sayesinde salgın eğrisinin düşüşe geçtiğine işaret eden Speranza, çok önemli bir salgının ortasında olduklarını, sokağa çıkma yasağının Noel gününü de kapsaması halinde bunun, aynı şekilde o gün de uygulanacağını belirtti.

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