  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 01:48:03 -
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 150 bini geçti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı yapılanların sayısının 151 bin 606'ya ulaştığı bildirildi.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği’nin akşam saatlerinde güncellediği verilere göre, aşılamanın başladığı 27 Aralık'tan bu yana 151 bin 606 kişi aşılandı.

Ülkede şu ana kadar aşılananların 134 bin 255'ini sağlık çalışanları, 8 bin 771'ini yaşlı bakımevlerinde kalanlar, 8 bin 580'nini de sağlık çalışanı olmayan kişiler oluşturdu.

İtalya'ya 27 Aralık'tan bugüne kadar 479 bin 700 doz aşı teslim edilirken, şu ana kadar kullanılanların oranının yüzde 31,6 olduğu belirtildi.

Ülkede en çok aşılamanın yapıldığı yer olarak, aşıların dağıtımının yapıldığı başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi 28 bin 134 ile ilk sırada yer aldı. Lazio'yu, Toskana ve Veneto bölgeleri izledi.

Salgında şubattan bugüne kadar 25 bin 344 can kaybı ile en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kaydedildiği bölge olan Lombardiya'da ise şu ana kadar 6 bin 973 kişi aşılandı.

Lombardiya ile diğer bölgelerin aşılamada geride kalması ülkede tartışma konusu oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yetkililer, yılbaşı tatil dönemi olması, personel yetersizliği ve organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle bazı yerlerde aşılama kampanyasının yavaş gittiğini belirtti.

Bu arada, ülkeye bugün 470 bin doz daha Pfizer/Biontech aşısının gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da şubattan beri 75 bin 680 kişi yaşamını yitirirken, 2 milyon 166 bin 244 kişiye virüs bulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı
Gündem

Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan tarihi hakkında ilginç bir bilgi vererek, 'Adalar Denizi' denilmesine neden karşı çıktıklarını anl..
Bu kez siyasiler ve seçim sorulmadı! Dikkat çeken anketin bomba sonuçları: Oran yüzde 44'e ulaştı
Gündem

Bu kez siyasiler ve seçim sorulmadı! Dikkat çeken anketin bomba sonuçları: Oran yüzde 44'e ulaştı

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre; yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmayı düşünenlerin oranı yüzde 44'e ulaşırken, yaptırıp yaptırmay..
Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek
Gündem

Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden ve CHP ile HDP'nin kış..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay