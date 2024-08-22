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Aktüel İtalya'da Birinci Dünya Savaşı'nda ölen iki askerin kalıntısı bulundu
Aktüel

İtalya'da Birinci Dünya Savaşı'nda ölen iki askerin kalıntısı bulundu

Yeniakit Publisher
2024-08-22 01:06:00 - 2024-08-22 02:00:58
İtalya'da Birinci Dünya Savaşı'nda ölen iki askerin kalıntısı bulundu

Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan Marmolada Tepesi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda öldüğü anlaşılan 2 askerin kalıntısı bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Alto Adige Bölgesi'nde yer alan Marmolada'nın 2 bin 700 metre yüksekliğindeki kesiminde, Birinci Dünya Savaşı'nda piyade oldukları anlaşılan 2 askerin kalıntısı tespit edildi. Askerlere ait kalıntıların, geçen hafta bölgede gezen bir gezgin tarafından, araziyi genellikle kaplayan buzların yaz sıcağından erimesi sonucu keşfedildiği aktarıldı.

Kalıntıları bulunan askerlerin, 1915-1918 yıllarında İtalya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında "Beyaz Savaş" olarak bilinen ve Alp Dağları'nda yaşanan savaşta ölen, 100 yılı aşkın süre naaşları tepede kalan piyadeler olduğu belirtildi.

Askerlerin kalıntılarının bulundukları yerden çıkarılarak incelemeye götürüldüğü ve sonrasında Asiago'daki askeri kabristana defnedileceği söylendi. İtalyan jandarmasının, üniforma ve künyelerden askerlerin Como Tugayı'na bağlı olduklarını tespit ettiği, kimlik tespiti yapmaya çalışacağı belirtildi.

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