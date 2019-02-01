İtalya Kupası'nda son yarı finalist Lazio İtalya Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Inter'i penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Lazio yarı finale kaldı

MADRİD (AA) - İtalya Kupası çeyrek finalinde penaltılara kalan maçta Inter'i 5-4 yenen Lazio yarı finale çıktı. San Siro Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi golsüz beraberlikle sona erdi. Uzatmaların 108. dakikasında Lazio, Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak uzatma dakikalarının ek süresinin oynandığı 125. dakikada Inter'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Mauro İcardi'nin golü skoru 1-1'e getirdi. Penaltı kararının ardından Lazio'nun Romanyalı savunma oyuncusu Stefan Daniel Radu, hakeme yönelik itirazlarından dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışları sonrası Inter'e karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Lazio, adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri, Fiorentina-Atalanta ve Lazio-Milan şeklinde oldu. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 27 Şubat'ta, rövanş ise 24 Nisan'da oynanacak.

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