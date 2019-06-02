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İtalya Bisiklet Turu'nu Carapaz kazandı

- Movistar takımından Ekvadorlu Richard Carapaz, İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu

02 Haziran 2019 Pazar 18:46
İtalya Bisiklet Turu'nu Carapaz kazandı

İSTANBUL (AA) - Movistar takımının Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz, yol bisikletinin üç büyük yarışından İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı.

Açılış etabı 11 Mayıs'ta Bologna'da yapılan 102. İtalya Bisiklet Turu, Verona'daki 17 kilometrelik 21. etapla tamamlandı. Bireysel zamana karşı olarak koşulan son etabı, Sunweb takımından ABD'li Chad Haga ilk sırada bitirdi.

Son güne genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren Movistar'ın 26 yaşındaki bisikletçisi Carapaz, 3 bin 546,8 kilometre uzunluğundaki 2019 İtalya Bisiklet Turu'nu kazanmayı başardı.

Toplamdaki 90 saat 1 dakika 47 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk büyük yarış şampiyonluğuna ulaşan Carapaz, İtalya Bisiklet Turu'nu kazanan ilk Ekvadorlu bisikletçi de oldu.

Turu, Bahreyn Merida takımından İtalyan Vincenzo Nibali, Carapaz'ın bir dakika 5 saniye gerisinde ikinci, Jumbo Visma ekibinin Sloven sporcusu Primoz Roglic ise liderin 2 dakika 30 saniye arkasında üçüncü tamamladı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:46
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  2. İtalya Bisiklet Turu
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