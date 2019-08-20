İtalya Başbakanı Giuseppe Conte neden istifa edecek?

Yaklaşık bir hafta önce hükümet ortağı Lig Partisi (Lega) lideri Matteo Salvini'nin 'sandık' çağrısı ile sarsılan İtalyan’da başbakan Giuseppe Conte istifa edeceğini duyurdu.

Hükümetin dağılması halinde İtalyan meclisini iki ihtimal bekliyor: Erken seçim ya da parlamento içinden çıkacak yeni bir hükümet. Krizi başlatan İçişleri Bakanı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini 'erken seçim' talep ediyor. Ancak krizin çıktığı tarihin ardından hükümet ortağı ve meclisteki en büyük grubun sahibi 5 Yıldız Hareketi ile ana muhalefetteki Demokratik Parti (Partito Democratico) arasında oluşabilecek bir hükümet ihtimali belirdi.