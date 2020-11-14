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Aktüel İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü
Aktüel

İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-14 01:42:16 -
İtalya Başbakanı Conte, ABD Başkanlığına seçilen Biden ile telefonda görüştü

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Conte'nin bu geceki telefon görüşmesinde, Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris için tebriklerini yinelediği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki geleneksel derin dostluk ve ittifak bağlarının altının çizildiği vurgulanan açıklamada, "İtalya ve ABD'nin aynı öncelikleri paylaştığı temel küresel zorlukları ele almak için güçlü bir iş birliği iradesi teyit edildi." ifadesi kullanıldı.



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