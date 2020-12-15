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Korona Virüs İtalya Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkesi oldu
Korona Virüs

İtalya Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkesi oldu

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İtalya, Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 01:27:00 -
İtalya Avrupa'nın en çok can kaybı yaşanan ülkesi oldu

Johns Hopkins Üniversitesi'nin dünya genelinden topladığı verilere göre İtalya, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısında İngiltere'yi geride bırakarak salgında en fazla ölümün yaşandığı Avrupa ülkesi haline geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmmunoloji Profesörü Antonella Viola, "İtalya'da Covid-19 ölüm oranı yüzde 3.5 seviyesinde. Yani her 100 pozitif kişiden 3-4'ü ölüyor. Bu oran aşırı derecede yüksek. Fransa'da aynı oran yüzde 2.4, ABD'de yüzde 1.9, Almanya'da yüzde 1.6 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Ülkede son 24 saat içerisinde bildirilen 17.937 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 712'ye, 484 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı 64.520'e yükseldi.

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