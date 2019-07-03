0553 313 94 23

İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı- AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici:- "İtalya yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edecek, 2020 taslak bütçe planını da 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerekecek"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:34
İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından ülkeye yönelik disiplin süreci başlatmamaya karar verdi.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıda, yüksek kamu borcu nedeniyle İtalya'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "AB Komisyonu, İtalya'ya bu aşamada borçlarından ötürü aşırı açık prosedürü başlatılması gerekmediği sonucuna vardı." dedi.

İtalya'nın yılın ikinci yarısındaki bütçe uygulamalarını yakından takip edeceklerinin altını çizen Moscovici, İtalya'nın 2020 taslak bütçe planını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunması gerektiğini, bu bütçeyi de çok dikkatli şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

- Haziranda disiplin süreci başlatılması önerilmişti

AB Komisyonu, haziranda İtalya'nın yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem almadığı gerekçesiyle disiplin süreci başlatılmasını önermişti.

İtalya, kamu harcamalarını azaltacak ve gelirlerini arttıracak tedbirler alacağını açıklamıştı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi şartı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 132'sini aşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:34
  1. "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci
  2. AB
  3. AB disiplin süreci
  4. AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici
  5. borç
  6. Brüksel
  7. İtalya
  8. Kamu borcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladı
    1. IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar..
    2. İstanbul'da gürültü kirliliğine..
    3. HDP'li Kurtulan İYİ Partilileri..
    4. Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta..
    5. Cezaevinde kendini yakarak intihar etti
    6. Yemenli kadınlar Husilerin..
    7. Kendini bıçaklayıp 112 ekiplerini aradı
    8. Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile sözleşme..
    9. İstanbul’da yüksek sesli tesis ve..
    10. İtalya, AB disiplin sürecini atlattı
    11. Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına..
    12. En acı telefon! "Anneni öldürdüm, gel"
    13. Boeing'den kaza kurbanlarının..
    14. Arap Parlamentosu Libya'daki göçmen..
    15. Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Boks..
    16. BM: "Libya'da vurulan göçmen..
    17. Araştırma Komisyonu'ndan "fayton"..
    18. Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik..
    19. Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri..
    20. Meteorolojiden sıcaklık uyarısı
    21. CHP'nin iddiasına AK Parti'den cevap
    22. Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü..
    23. BMGK ‘Libya’ gündemiyle acil toplanıyor
    24. Mersin’de sahte alkolden ölenleri..
    25. Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı
    26. Türkiye Boks Şampiyonası başladı
    27. Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis..
    28. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    29. Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli..
    30. Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda ilk..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz