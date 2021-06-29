'İt' İmamoğlu'na pahalıya mal oldu! Tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

5 Haziran 2019 tarihinde dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, VIP krizi yaşanmıştı.

Ordu Valisi manevi tazminat davası açtı

İmamoğlu ve beraberindekilerin yasal hakları olmadığı halde Ordu- Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemesi sonrası tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından İmamoğlu aleyhine manevi tazminat davası açıldı. Söz konusu davada karar çıktı.

İmamoğlu, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödeyecek

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün 9'uncu duruşması görülen davada mahkeme İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti. Vali Seddar Yavuz'un Avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davasının İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugünkü duruşmasında sonuçlandığını belirterek, "İmamoğlu, Vali Yavuz'a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek" dedi.

7 bin 80 lira ceza kesilmişti

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İmamoğlu hakkında açılan ve 17 Mart 2021 tarihinde karar verilen ceza davasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İmamoğlu'nu cezalandırmış ve 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. İmamoğlu ise "basitlik" dedim diyerek savunma yapmıştı.