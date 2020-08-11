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Ekonomi

İşyerinde çalışma yoksa SSK’lı olunur mu?

Emeklilik ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Özdamar, "İşyerinde çalışma yoksa SSK’lı olunur mu?" sorusunu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:49:00 -
İşyerinde çalışma yoksa SSK’lı olunur mu?

¥ Soru: Ben mart ayında işten çıktım. Şu an bir işyerinde çalışmıyorum. Toplamda 5246 gün SSK prim ödemem bulunuyor. Emeklilik için 54 gün eksiğim var. 14.12.2020 tarihinde yaşı tamamlayıp emekli olmayı hak edeceğim. Bu eksik süre için isteğe bağlı prim ödemek yerine bir tanıdığın işyerinde kendimi SSK’lı göstertsem olur mu? Alican U.

¥ Cevap: SSK statülü sigortalısı olmanın şartı bir işyerinde fiili olarak çalışmaktır. Bir işyerinde bizatihi çalışmayan kişi SSK statülü sigortalısı olamaz. Kendisini bir yerde sigortalı gösterten kişinin bu durumu tespit edilirse sigortalılığı iptal edilir. Oysa Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını tamamlamış olan herkes isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkânına sahip. Maaş miktarı açısından isteğe bağlı prim ödemekle SSK’lı olmak arasında bir fark yok. Kendinizi kanuna aykırı biçimde SSK’lı göstertmekten uzak durun. Kanuna uygun olan isteğe bağlı sigortaya prim ödemeyi seçin. Sonra mağduriyet yaşayabilirsiniz.

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