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İsyan ettiren çağrı: Korkudan dışarı çıkamıyorum!

Malatya'da yaşayan iki çocuk annesi Sevkan Ordu, boşanma aşamasında olduğu eşinin tehdit ve saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Ordu, "Korkudan dışarı çıkamıyorum, ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum." diyerek yetkililere çağrı yaptı.

08 Ocak 2019 Salı 17:05
İsyan ettiren çağrı: Korkudan dışarı çıkamıyorum!

Malatya'da yaşayan iki çocuk annesi Sevkan Ordu, boşanma aşamasında olduğu eşinin tehdit ve saldırılarına uğradığını söyledi. Ordu, kocası tarafından evinin kurşunladığını, hatta evine ses bombası atıldığını belirterek yetkililere çağrı yaptı: "Korkudan dışarı çıkamıyorum, ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum."

Malatya'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Sevkan Ordu, boşanma aşamasında olduğu eşinin evini kurşunladığını ve evine ses bombası attığını iddia ederek "Ben korkudan dışarı çıkamıyorum, ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum" dedi.

"Sürekli tehdit mesajları alıyorum"

15 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyen Sevkan Ordu "Ben şiddet gördüğüm için yaptıklarına dayanamadım ve çocuklarımı alıp babamın evine geldim. Eşim daha sonra arabamızın lastiğin kesti, evimizi kurşunladı, arabamızı kurşunladı, dükkanımız yandı. Sürekli tehdit mesajları alıyorum. Kendimi geçtim artık akrabalarımıza zarar veriyor. Bütün bir yaz boyunca biz ses bombaları altında yaşadık.

"Can güvenliğim yok"

Ben ceza almasını istiyorum yaptıklarını çekmesini istiyorum. Benim can güvenliğim yok. Korkumdan dışarıya çıkamıyorum. Benim çocuğumun okulu yüz metre ilerde ama ben ona korkudan servis tuttum. Ben ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum, aileme zarar gelmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.

"Yardım istiyoruz"

Sevkan Ordu’nun babası Şevket Gül ise “Kızım boşanma aşamasında, sorunlu bir damadımız var. Biz bu süreçte çok sıkıntı çektik. Rahatça bir yere gidemiyoruz. Ne zaman bize bir zarar gelecek diye korku içindeyiz. Benim bu süreçte arabam kurşunlandı, dükkanım yakıldı. Biz yardım istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:05
  1. Malatya
  2. Sevkan Ordu

YORUM YAZ

  • İntertiumİntertium12 dk önce
    Hadi oradan provakasyon yapma 6284e tepkiler geldikçe misilleme tiyatro sergilemeyin simdiye polis ümüğünü sikmisti ölen kadınlar ölen erkeklerin yanında deve de kulak

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