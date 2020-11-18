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Aktüel İsveç'te Türk ve Azerbaycan Türk'ü kadınlardan "Dağlık Karabağ" dayanışması
Aktüel

İsveç'te Türk ve Azerbaycan Türk'ü kadınlardan "Dağlık Karabağ" dayanışması

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:40:03 -
İsveç'te Türk ve Azerbaycan Türk'ü kadınlardan "Dağlık Karabağ" dayanışması

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk ve Azerbaycan Türk'ü kadınlar, Dağlık Karabağ için dayanışma günü düzenledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt'un organize ettiği programa, İsveç'te yaşayan Türk ve Azerbaycan Türk'ü STK üyeleri katıldı.

Misafirlerini Büyükelçilik kapısında karşılayan Figen Yunt, Ermenistan'ın 28 yıl önce işgal ettiği toprakların kardeş ülke Azerbaycan tarafından geri alınmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini vurgulayan Yunt, "Azerbaycan ve Türk derneği kurma düşüncemiz var, buna Uygur Türkleri, Özbek ve Kazak kardeşlerimizi de dahil etmek istiyoruz. Yakında böyle bir kuruluşu hayata geçirerek Türk dünyasını burada birleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.

İsveç'te yaşayan Azerbaycan Türk'ü yazar Eluca Atlı ise 300 yıldan beri parça parça olmuş Azerbaycan toprağının yeniden bir araya getirildiğini vurguladı. Bunun tarihi bir başarı olduğuna dikkati çeken Atlı, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ediyorum. Bize destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm Türk milletine minnettarız. 28 yıl işgal altındaki topraklarımızı geri almamıza yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Davetlilere Türk mutfağından farklı yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği programda, 3. Katip Gülşen İpiçürük'e ait yağlı boya resimler de sergilendi.

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