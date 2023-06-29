  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaca ünlü Samsung devi çipleri radarına aldı! Tarihi planını duyurdu! Bomba haber: 17 milyar doları...

Fransa'da tansiyon düşmüyor! İsyan çıktı, araçlar ateşe verildi

Müthiş haber beklenmedik yerden geldi! '11 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı

Koreliler Türk devine para yağdırmaya geliyor! Bomba bayram bitmeden patlayabilir

Memur ve emekli merakla bekliyor! Zam ne zaman verilecek?

F-35'ler için tarihi Türkiye itirafı! Yunanistan ABD'nin alçak planını duyurdu

Kılıçdaroğlu'ndan bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ziyaret kararı! Özel heyet oluşturdular

İstanbul Yenikapı sahilde tur teknesi battı

29 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Gündem

İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-06-29 15:54:00 -
İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna ilişkin, 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

 

Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. İslam düşmanlığı ile kararlılıkla mücadele edilene kadar tepkimizi ortaya koyacağız. Dili, dini, kültürü farklı insanları birleştiren Kurban bayramı dayanışmanın timsalidir. Bayramı soframızı kardeşlerimiz ile paylaşmaktır.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüşmeler

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüşmeler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23