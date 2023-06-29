İsveç'te Kur'an yakma provokasyonu! Erdoğan: Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonuna ilişkin, 'Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. İslam düşmanlığı ile kararlılıkla mücadele edilene kadar tepkimizi ortaya koyacağız. Dili, dini, kültürü farklı insanları birleştiren Kurban bayramı dayanışmanın timsalidir. Bayramı soframızı kardeşlerimiz ile paylaşmaktır.
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