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İsveç'te ırkçılardan "Bölgendeki camiyi yak" tişörtü

Aşırı sağcı bir grup, üzerinde "Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler bastırdı

27 Ocak 2019 Pazar 15:47
İsveç'te ırkçılardan "Bölgendeki camiyi yak" tişörtü

İsveç'te cami ve mescitleri hedef alan ırkçılar, üzerinde ''Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler bastırdı.

Expo dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleri ile "Bölgendeki camiyi yak" yazan tişörtler yaptırdı.

Grup, sosyal medya hesaplarından reklamını yaptıkları bu tişörtleri 16 avroya satışa çıkardı.

Cami ve mescitleri hedef haline getiren ırkçıların, ülkedeki nefreti körüklediği yorumları yapıldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Radström Baastad, camilerin yakılmasını talep eden tişörtlerin bastırılmasına tepki gösterdi.

Baastad, "Sosyal medyada yayılan nefret tüm ülkeyi zehirliyor. Irkçı grupların bu tür nefret içeren faaliyetleri ve hedef göstermeleri engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç'te son yıllarda camilere dönük saldırılarda büyük artış yaşandı. Uppsala Üniversitesinin hazırladığı rapora göre 2018'de 38 cami ve mescit saldırıya uğradı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:47
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  4. nefret
  5. sosyal medya

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